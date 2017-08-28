У Кенії заборонили поліетиленові пакети

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це третя спроба Кенії за останні 10 років позбутися поліетиленових пакетів

У Кенії набула чинності заборона на використання поліетиленових пакетів. Це означає, що з понеділка кожному, хто продаватиме, вироблятиме чи користуватиметься такими пакетами, загрожуватиме штраф у розмірі 38 тисяч доларів чи до чотирьох років позбавлення волі.

Влада країни переконана, що заборона допоможе захистити довкілля.

Однак виробники пакетів уже заявили, що 80 тисяч людей втратять свої робочі місця.

У п'ятницю, 25 серпня, суд відхилив скаргу на заборону на поліетиленові пакети.

За приблизними підрахунками, кенійці використовують 24 млн пакетів щомісяця.

Деякі інші африканські країни також заборонили використання поліетиленові пакети, йдеться про Південно-Африканську Республіку, Руанду та Еритрею.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Утилізація поліетиленових пакетів створила великі проблеми для влади країни

Це третя спроба за 10 років заборонити поліетиленові пакети у Кенії.

Кореспондентка ВВС Енн Сой у Найробі каже, що поки що багато кенійців підтримують таку заборону.

Однак також існує певне нерозуміння того, як споживачі зможуть звикнути до того, що в магазинах не буде поліетиленових пакетів, які там зазвичай видаються безкоштовно.

Туристів, які в'їжджатимуть до Кенії з поліетиленовими пакетами з duty-free, за новими правилами проситимуть залишити їх в аеропорту, повідомили у Національному управлінні захисту довкілля.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Високий суд постановив, що збереження довкілля є важливішим за комерційні інтереси

Уряд дав шість місяців на залагодження усіх деталей, цей час вичерпався у неділю вночі.

Під заборону не підпадають виробники, які використовують поліетилен для загортання продуктів.

Більшість продавців були заскочені нововведенням зненацька попри те, що заборону вводили поступово, повідомляє The Standard reported.

Видання провело вибіркову перевірку на одному з ринків Найробі. За її результатами виявили, що дрібні продавці не придбали альтернативного пакувального матеріалу для своїх товарів.

Високий суд минулого тижня відхилив клопотання двох імпортерів поліетиленових пакетів з проханням скасувати заборону. Суд постановив, що проблеми довкілля є важливішими за комерційні інтереси.

Дослідження в Європі засвідчило, що паперова торбинка має бути використана тричі, щоби компенсувати кількість вуглецю, який вивільняється при їх виробництві й транспортуванні.

Так само і поліетиленові пакети повинні використовуватися чотири рази. Водночас торбинки з тканини потрібно використати 131 раз.