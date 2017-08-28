Слідство перевіряє кілька версій вибуху в центрі Києві

Слідство відпрацьовує декілька версій вибуху на Грушевського у Києві 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

За повідомленнями, попередня кваліфікація злочину - замах на умисне вбивство небезпечним для життя багатьох осіб способом.

Відпрацьовується кілька версій злочину, "серед яких замах на життя військовослужбовця через професійну діяльність, а також вчинення злочину з хуліганських мотивів".

"За фактом злочину внесено відомості до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство небезпечним для життя багатьох осіб способом)", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановлюють очевидців події, досліджують записи з камер. До розслідування також залучені співробітники СБУ.

24 серпня біля будівлі уряду у Києві стався вибух. Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху постраждали жінка, теща та друг командира роти снайперів 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Валерія Чибінєєва.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вибух на Грушевського є підозрювані.