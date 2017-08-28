На пляжі в Англії понад 100 людей отруїлися невідомим газом
Близько 150 людей потрапили до лікарні, ще сотні постраждали від отруєння невідомим газом на півдні Англії у графстві Східний Сассекс.
У неділю відпочивальники на пляжі Бірлінг Геп почали скаржитися на проблеми з диханням, печію в очах і нудоту після появи "хмари".
Очевидці розповідали, що та хмара прийшла з боку моря. У повітрі в цей час відчувався запах хлору.
Рятувальники евакуювали людей. Поліція графства почала розслідування.
У пожежно-рятувальній службі Східного Сассекса зазначили, що отруєння хлором "вкрай малоймовірно", оскільки його наслідки були б набагато серйозніші.
За словами представника поліції, перший дзвінок про інцидент надійшов близько 17:00 у неділю, коли близько 50 людей відчули печію в очах та свербіж у горлі.
Пляж Бірлінг Геп та мис Бічі-Хед - популярні місця для відпочинку серед місцевих жителів і туристів. Цей понеділок у Англії - вихідний день, окрім того в останні дні встановилася спека, тому на море їдуть тисячі британців.
У понеділок поліція Східного Сассекса заявила, що газова хмара розсіялася. Пляжі у цій місцевості відновили роботу у звичному режимі.
Влада стверджує, що, найімовірніше, це був окремий інцидент, який навряд чи повториться.
Водночас причину появи "газової хмари" поки що не встановили.