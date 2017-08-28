На пляжі в Англії понад 100 людей отруїлися невідомим газом

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Близько 150 людей потрапили до лікарні, ще сотні постраждали від отруєння невідомим газом на півдні Англії у графстві Східний Сассекс.

У неділю відпочивальники на пляжі Бірлінг Геп почали скаржитися на проблеми з диханням, печію в очах і нудоту після появи "хмари".

Очевидці розповідали, що та хмара прийшла з боку моря. У повітрі в цей час відчувався запах хлору.

Рятувальники евакуювали людей. Поліція графства почала розслідування.

У пожежно-рятувальній службі Східного Сассекса зазначили, що отруєння хлором "вкрай малоймовірно", оскільки його наслідки були б набагато серйозніші.

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За словами представника поліції, перший дзвінок про інцидент надійшов близько 17:00 у неділю, коли близько 50 людей відчули печію в очах та свербіж у горлі.

Пляж Бірлінг Геп та мис Бічі-Хед - популярні місця для відпочинку серед місцевих жителів і туристів. Цей понеділок у Англії - вихідний день, окрім того в останні дні встановилася спека, тому на море їдуть тисячі британців.

У понеділок поліція Східного Сассекса заявила, що газова хмара розсіялася. Пляжі у цій місцевості відновили роботу у звичному режимі.

Влада стверджує, що, найімовірніше, це був окремий інцидент, який навряд чи повториться.

Водночас причину появи "газової хмари" поки що не встановили.