Суд арештував керівника поліції охорони, якого зловили на хабарі

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Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід начальнику поліції охорони Національної поліції та посереднику при одержанні неправомірної вигоди у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тис грн кожному. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Досудове розслідування триває, повідомили у відомстві.

22 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання керівника поліції охорони Сергія Будника на хабарі в 96 тисяч гривень.

За словами генпрокурора, пан Будник "через посередника вимагав крім офіційних платежів понад 80 тисяч гривень щомісяця за надання послуг із фізичної охорони".

З червня зловмисник встиг отримати понад 170 тисяч гривень, зазначив пан Луценко.