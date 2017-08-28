Новим босом Uber стане керівник Expedia

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хосровшахі очолює Expedia з 2005 року

Новим генеральним директором компанії Uber стане Дара Хосровшахі, який досі очолював туристичний портал Expedia.

Як стало відомо ВВС від джерела, рада директорів ухвалила це рішення у неділю ввечері. Офіційно про це поки що не оголосили.

Дара Хосровшахі замінить засновника Uber Тревіса Каланіка, який оголосив про свою відставку в червні під тиском акціонерів компанії.

Uber намагається поліпшити свою репутацію після низки скандалів.

До призначення Хосровшахі в пресі ходили чутки, що Uber може очолити голова Hewlett Packard Мег Уітман або ж бос General Electric Джеф Іммелт.

За минулі вихідні Іммелт дав зрозуміти, що не має наміру залишати свою компанію.

Тоді ж стали ще більш активно поширюватися чутки, що Uber очолить Мег Уітман, хоча вона сама говорила, що не має наміру цього робити.

Тревіс Каланік пішов у відставку після того, як Uber почали звинувачувати у тому, що в компанії панує культура сексуальних домагань і мачизму.

Кілька членів ради директорів залишили компанію, щоб не допустити асоціацій з цими явищами.

Рада директорів обговорювала питання про нового лідера ледь не щодня.

Представник компанії відмовився підтвердити повідомлення про призначення Хосровшахі. Сам Дара Хосровшахі також ніяк не реагує на питання про своє призначення на нову посаду.

Пан Хосровшахі очолює Expedia з 2005 року.

Якщо він погодиться очолити Uber, то на нього чекає складна робота. Йому доведеться поліпшити імідж Uber, налагодити відносини з інвесторами, а також зробити компанію прибутковою.

Вже кілька років Uber зазнає збитків.