ДТП з сином Шуфрича: стан потерпілого важкий

Копирайт изображения unian Image caption Шуфрич висловив співчуття потерпілому

Стан потерпілого в аварії з Нестором Шуфричем-молодшим лікарі називають важким. Про це ВВС Україна розповів головний лікар міської клінічної лікарні №17 у Києві Микола Дьомін.

Чоловік зараз перебуває в реанімації. У вівторок, 29 серпня, йому зроблять операцію.

Аварія за участі сина депутата Нестора Шуфрича сталася ввечері 26 серпня у центрі Києва. Автомобіль "Бентлі" збив чоловіка на пішохідному переході на перетині вулиць Шота Руставелі і Рогнідинської.

Чоловік потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою і кількома переломами.

Відомо, що на момент аварії в авто були двоє людей. Це син депутата і його друг - репер Pabl.A. Авто не належило водієві. Його орендували для зйомок кліпу, заявили у прес-службі Шуфрича.

Столична поліція почала кримінальне провадження. Правоохоронці поки що не коментують процесуальний стан Шуфрича-молодшого.

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У прес-службі депутата уточнили, що ДТП сталася, коли Нестор Шуфрич молодший їхав повертати машину до автосалону.

Також депутат запевняє, що сприяє лікуванню потерпілого.