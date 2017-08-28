Індія: гуру-ґвалтівника ув'язнили на 10 років

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція повідомила, що отримала дозвіл "стріляти без попередження" у разі небезпеки

Духовного провідника Гурміта Рама Рахіма Сінгха, якого в Індії визнали винним у зґвалтуванні, засудили до 10 років позбавлення волі.

ЗМІ Індії повідомляють, що перед оголошенням вироку прибічники відомого в країні гуру підпалили дві автівки.

Щонайменше 38 людей загинули на півночі Індії під час заворушень, що спалахнули після того, як суд визнав Гурміта Рама Рахіма Сінгха винним у зґвалтуванні.

Чоловіка, який сам оголосив себе святим, визнали винним в зґвалтуванні в 2002 році двох жінок, які входили в очолювану ним релігійну громаду "Дера Сача Сауда".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Насильство спалахнуло в місті Панчкула (кадри Судіпа Сачдеви)

У кількох районах в штаті Хар'яна і Пенджаб оголосили комендантську годину, Делі - у стані бойової готовності.

Армія перебуває напоготові, а поліцейські розповіли, що отримали дозвіл "стріляти без попередження" у разі потреби.

Для оголошення вироку суддя, який веде справу 50-річного Сінгха, приїхав до в'язниці Рохтаг, де тримають гуру.

Хто такий Рам Рахім Сінгх?

суперечливий лідер секти, який твердить, що має 60 мільйонів послідовників по всьому світу

у 23 роки став контролювати секту, яка називає себе "неприбутковою соціальною і духовною організацією"

виступає на рок-концертах, знімається у фільмах і навіть має власну марку продуктів

має прізвиська "гуру-рок-зірка" і "розцяцькований гуру" через барвисту манеру одягатися

його звинувачували у знущанні над видатними сикхами та індуїстами

він є підозрюваним у справах про вбивство та зґвалтування, проте відкидає звинувачення

його також звинувачували у примусі прихильників до кастрації, аби "бути ближчими до бога".

Журналістам забороняється наближатися до тюрми ближче, ніж на 1,5 км.

Місто Рохтаг і регіон Хар'яна оточені поліцією та військовими, на дорогах зведені барикади з колючого дроту.

Школи та коледжі поки що не працюють.

Вважається, що десятки тисяч прибічників гуру все ще залишаються у штаб-квартирі релігійної громади "Дера Сача Сауда" - величезному містечку, в якому розташовані школи, лікарня та кінотеатр.

У неділю прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, що після кількох днів насильства, яке частково поширилося і на Делі, цілком "природно хвилюватися".

"Ті, хто спробує насаджувати закони або вдасться до насильства, не врятуються, ким би вони не були".