Індія: гуру-ґвалтівника ув'язнили на 10 років
Духовного провідника Гурміта Рама Рахіма Сінгха, якого в Індії визнали винним у зґвалтуванні, засудили до 10 років позбавлення волі.
ЗМІ Індії повідомляють, що перед оголошенням вироку прибічники відомого в країні гуру підпалили дві автівки.
Щонайменше 38 людей загинули на півночі Індії під час заворушень, що спалахнули після того, як суд визнав Гурміта Рама Рахіма Сінгха винним у зґвалтуванні.
Чоловіка, який сам оголосив себе святим, визнали винним в зґвалтуванні в 2002 році двох жінок, які входили в очолювану ним релігійну громаду "Дера Сача Сауда".
У кількох районах в штаті Хар'яна і Пенджаб оголосили комендантську годину, Делі - у стані бойової готовності.
Армія перебуває напоготові, а поліцейські розповіли, що отримали дозвіл "стріляти без попередження" у разі потреби.
Для оголошення вироку суддя, який веде справу 50-річного Сінгха, приїхав до в'язниці Рохтаг, де тримають гуру.
Хто такий Рам Рахім Сінгх?
- суперечливий лідер секти, який твердить, що має 60 мільйонів послідовників по всьому світу
- у 23 роки став контролювати секту, яка називає себе "неприбутковою соціальною і духовною організацією"
- виступає на рок-концертах, знімається у фільмах і навіть має власну марку продуктів
- має прізвиська "гуру-рок-зірка" і "розцяцькований гуру" через барвисту манеру одягатися
- його звинувачували у знущанні над видатними сикхами та індуїстами
- він є підозрюваним у справах про вбивство та зґвалтування, проте відкидає звинувачення
- його також звинувачували у примусі прихильників до кастрації, аби "бути ближчими до бога".
Журналістам забороняється наближатися до тюрми ближче, ніж на 1,5 км.
Місто Рохтаг і регіон Хар'яна оточені поліцією та військовими, на дорогах зведені барикади з колючого дроту.
Школи та коледжі поки що не працюють.
Вважається, що десятки тисяч прибічників гуру все ще залишаються у штаб-квартирі релігійної громади "Дера Сача Сауда" - величезному містечку, в якому розташовані школи, лікарня та кінотеатр.
У неділю прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, що після кількох днів насильства, яке частково поширилося і на Делі, цілком "природно хвилюватися".
"Ті, хто спробує насаджувати закони або вдасться до насильства, не врятуються, ким би вони не були".