Лутковська просить повідомити омбудсмена РФ, де перебуває Клих

Копирайт изображения LETMYPEOPLEGO.ORG Image caption Миколу Карпюка та Станіслава Клиха (праворуч) разом судили у Грозному

Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням встановити місцезнаходження Станіслава Клиха. Про це повідомила прес-служба омбудсмена.

"Днями з'явилась інформація про те, що громадянина України Станіслава Клиха, який відбуває покарання у Челябінській області, було переведено до лікарні для проходження обстеження чи лікування", - повідомили у відомстві.

У прес-службі також зазначили, що пані Лутковська також просить повідомити про причини шпиталізації Станіслава Клиха, а також стан його здоров'я.

Станіслава Клиха засудили у травні 2017 року до 20 років тюрми зі звинуваченнями у вбивстві російських військових під час російсько-чеченської війни у 90-х роках.

Ще більший термін - 22,5 років - отримав Микола Карпюк з такими самими звинуваченнями.

Їх судив Верховний суд Чечні. Станіслава Клиха відправили відбувати покарання у Челябінську область.

Обидва українці заперечують свою вину і твердять, що у вказані роки взагалі не перебували на території Чечні.

Останнім часом адвокати Станіслава Клиха твердили про погіршення його психічного здоров'я.