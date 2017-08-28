МЗС Білорусі: ноту щодо зниклого українця не отримували

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Офіційний представник МЗС Білорусі повідомив кореспонденту BBC у Мінську, що у відомстві не отримували з Києва ноту щодо зниклого українця.

"Ноти немає, поки не отримували", - зазначив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик.

Раніше Посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі щодо місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба. Про це BBC Україна повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Василь Кирилич.

"МЗС оперативно доручило консулам у Росії та Білорусі встановити шляхом контактів із компетентними органами країн перебування місцезнаходження громадянина України, про якого повідомляють, начебто він зник", - зазначив пан Кирилич.

Раніше Ігор Гриб заявив на своїй сторінці у Facebook, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той поїхав до Білорусі:

"ФСБ виманило Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провело затримання".

Як стверджує пан Гриб, 24 серпня 2017 року його син Павло (19 років) поїхав до міста Гомель на зустріч із дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах, без особистого знайомства, спочатку в VK, а потім в Скайп, яка, зі слів сина, мала приїхати на зустріч з Російської Федерації.

Коли син не повернувся наступного дня, батько поїхав до Гомеля його розшукувати, - але отримав інформацію, що його син перебуває у розшуку - начебто ФСБ Краснодарського краю шукає його через імовірну причетність до скоєння теракту, йдеться у дописі пана Гриба та його коментарях незалежному Білоруському каналу Belsat.eu.

За даними українських ЗМІ, Ігор Гриб - український офіцер, колишній прикордонник.

Зниклий син офіцера, за словами батька, не служив в АТО через проблеми зі здоров'ям, оскільки має інвалідність. Пан Гриб пов'язує зникнення сина з його активним анти-російськими дописами у соцмережах.