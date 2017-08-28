Президент доручив керівництву ЗСУ продовжувати режим тиші в АТО

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Президент Петро Порошенко доручив керівництву ЗСУ продовжувати дотримуватися оголошеного режиму тиші в зоні проведення АТО. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, цю тему обговорювали сьогодні з військовим керівництвом у Краматорську.

"Вітаю заяву лідерів Німеччини та Франції із наполегливим закликом, передусім, до Президента Росії, як країни-агресора та сторони конфлікту, забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року", - зазначив пан Порошенко.

Президент також підкреслив, що режим припинення вогню має створити "сприятливі умови для просування мирного процесу з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У заяві зазначається, що досягнута угода про припинення вогню на Донбасі в Мінську "реалізована неповністю"

У понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон у спільній заяві, закликали Росію та Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.

У заяві констатують, що після телефонної розмови у "нормандському форматі", яка відбулася 22 серпня, узгоджене минулого тижня припинення вогню "дотримується не в повному обсязі".