Ракета КНДР пролетіла над Японією

Копирайт изображения Getty Images Image caption Північна Корея також випробувала три ракети минулої суботи

Північна Корея запустила чергову ракету, яка цього разу пролетіла над островом Хоккайдо на півночі Японії, а потім впала в море, повідомляє уряд Японії.

Японія не намагалася збити цю ракету. Її запустили рано вранці за місцевим часом.

Японська преса повідомляє, що перед падінням ракета розвалилася на три частини.

У суботу біля свого східного узбережжя КНДР випробувала три ракети.

Під час інциденту в понеділок влада Японії закликала жителів буди пильними і обережними.

Японська громадська телерадіокомпанія NHK не повідомляє про жодні збитки від прольоту ракети.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що уряд вживає всіх можливих заходів для того, щоб захистити громадян.

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Головний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга назвав це випробування північнокорейської ракети "безпрецедентною, серйозною загрозою".

За його словами, Японія вживатиме "всі необхідні заходи" у відповідь на дії Пхеньяна.

На прохання Японії і її союзників Рада Безпеки ООН незабаром збереться на екстрене засідання.

Востаннє північнокорейська ракета пролетіла над територією Японії в 2009 році. Тоді Японія, США і Південна Корея вважали це випробуванням балістичної ракети, проте Пхеньян стверджував, що мова йшла про ракету, яка доставляла в космос супутник.

Збройні сили Південної Кореї повідомляють, що цього разу запуск відбувся близько шостої ранку за місцевим часом з району Сунан, поблизу Пхеньяна. Ракета пролетіла 2700 кілометрів.

Есіхіде Суга сказав, що вона впала в море в 1180 кілометрах на схід від мису Ерімо на Хоккайдо.