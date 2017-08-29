Поранений на Донбасі британський фотограф повернувся в Україну

Копирайт изображения Twitter @chrisnunnphoto

Крістофер Нанн, фотокореспондент, який ледь не втратив зір внаслідок поранення в Авдіївці у лютому, повернувся на Донбас.

У своєму Twitter британець опублікував фото із телям і написав: "Я дійсно радий, що моя улюблена донбаська корова ще не перетворилася на гуляш".

Він також виклав фото з пінної вечірки на честь Дня шахтаря у Покровську, на якій він побував разом зі своїм другом.

У лютому внаслідок мінометного обстрілу в Авдіївці 33-річний Крістофер Нанн отримав множинні осколкові поранення обличчя, проникаюче поранення лівого ока, поранення віка правого ока. Сліпе непроникаюче поранення грудної клітини.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Поранений в Авдіївці фотограф: "Я перевіряв, чи є у мене ще руки і ноги"

Лікарі змогли врятувати око фотокореспондента.