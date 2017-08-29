Шторм "Гарві": ситуація буде погіршуватись

Копирайт изображения Getty Images

За прогнозами, ситуація буде погіршуватися у найближчі дні. Вода після урагану "Гарві", що обрушився на штат Техас, тільки прибуватиме.

Рекордні 75 см опадів випали у Г'юстоні. Дороги там перетворилися на ріки.

Але прогнози свідчать, що загальна кількість опадів на цьому тижні може ще зрости.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв швидко надати допомогу потерпілим. Він має відвідати Техас у вівторок.

"Відновлення буде тривалим і складним, й федеральний уряд готовий, бажає і зможе підтримати ці зусилля", - сказав він.

Президент США також підтвердив оголошення надзвичайного стану в сусідній Луїзіані.

Копирайт изображения AFP

Безпрецедентний шторм вже призвів до мільйонних збитків.

Більше 300 тис. людей евакуювали з Г'юстона і територій навколо. У четвертому найбільшому в США місті проживає близько 6,6 млн людей.

Гелікоптери забирають людей з дахів.

Копирайт изображения Getty Images

За повідомленнями влади, дев'ятеро людей загинули у інцидентах, спричинених штормом.

Губернатор Грег Еббот задіяв всю Національну гвардію Техасу - близько 12 тисяч так званих "цивільних солдатів", щоб допомогти у пошуково-рятувальних операціях.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Негода у Техасі: кадри із повітря

"Катастрофічні повені, що загрожують життю будуть продовжуватися на південному сході Техасу", - заявив у понеділок Національний центр ураганів.

Копирайт изображения Getty Images

Тисячі будинків залишаються без електрики. Багато шкіл закриті. У двох головних аеропортах Г'юстона повністю затоплені злітно-посадкові смуги.

Узбережжя Техасу є ключовим центром американської нафтогазової галузі, й деякі з найбільших нафтопереробних заводів у країні припинили свою діяльність.

Місто Даллас, яке розташоване за 240 миль на північ від Г'юстона, створить величезний притулок у своєму конгрес-центрі для розміщення 5 тис. евакуйованих.

Проте влада Г'юстона поки що не оголосила наказ про масову евакуацію.

Мер Сильвестр Тернер пояснює це таке рішення "божевільною" логістикою плану евакуації 2,3 мільйона людей.