Що відомо про зникнення у Білорусі українця Павла Гриба

Копирайт изображения facebook Image caption 19-річний Павло Гриб зник у Білорусі 24 серпня

19-річного українця Павла Гриба немає серед затриманих МВС Білорусі. Це інформація станом на ніч 29 серпня. Її BBC Україна повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Василь Кирилич.

17-річна росіянка, з якою у білоруському Гомелі мав зустрітися Павло Гриб, розповіла журналістам ТСН, що її шантажем "змусили виманити хлопця до Білорусі", на неї завели справу, і вона не може розказати більше.

Павло Гриб зник 24 серпня. Хлопець, який є інвалідом дитинства, поїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною. Він познайомився з нею у соцмережах, до цього вони не зустрічались.

Після того, як він не вийшов на зв'язок, його батько, український офіцер Ігор Гриб, поїхав на пошуки. За версією батька, його сина викрали спецслужби Росії, він ймовірно перебуває у розшуку ФСБ Краснодарського краю через імовірну причетність до скоєння теракту.

Копирайт изображения Facebook Image caption Ігор Гриб - український офіцер, працював у Держприкордонслужбі

"ФСБ виманило Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провело затримання", - написав у Facebook Ігор Гриб.

Зниклий хлопець не служив в АТО через проблеми зі здоров'ям. "Павло постійно змушений приймати підтримуючи препарати. Відсутність ліків може привести до фатальних наслідків", - повідомив Ігор Гриб.

Батько пов'язує зникнення сина з його активним антиросійськими дописами у соцмережах: "Після військової агресії РФ проти України він був активним дописувачем в соціальних мережах, часто не підбирав вирази відносно ворогів Батьківщини".

Українські правоохоронці розслідують зникнення хлопця за статтею "умисне вбивство" ч. 1 ст. 115 КК України. З'ясовують, як і де він перетнув кордон, шукають свідків.

Готують клопотання до "органів іноземної держави" про надання міжнародної правової допомоги "з метою підтвердження або спростування факту та підстав затримання і розшуку громадянина України".

Раніше Посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі щодо місця перебування Павла Гриба.