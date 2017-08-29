Двом іспанським журналістам заборонили в'їзд до України до 2020 року

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Двом іспанським журналістам Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре заборонили в'їзд до України до 2020 року. Про це ВВС Україна повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"...до 2020 року за діяльність, яка суперечить національним інтересам України", - розповіла пані Гітлянська.

Як зазначало іспанське видання El Mundo, Памплієгу і Састре видворили з України 25 серпня.

Йшлося про те, що іспанських журналістів ще у 2015 році внесли у чорний список громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в'їзду до України терміном до 5 років. Після протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з європейських журналістів у травні 2016 року.

За словами Памплієги, він надав українським прикордонникам копію відповідного указу, а також дозвіл працювати в зоні АТО. "З'ясувалося, що Служба безпеки України внесла нас у другий список, разом з іншими 40 іменами", - заявив Памплієга.

Жодних списків СБУ не веде, заявила речниця СБУ.

Антоніо Памплієга - іспанський журналіст, фріласнер, який працює у зонах конфлікту. У своїх постах в Instagram журналіст, зокрема, писав про обстріли українською армією психлікарні поблизу Донецька, про бомбардування Первомайська.

Мануель Анхель Састре працює військовим кореспондентом у Сирії, Венесуелі, Іраку, Мексиці.

На платформі Ради Європи з просування захисту журналістики і безпеки журналістів з'явилося повідомлення про депортацію журналістів. Там йдеться, що Федерація асоціацій журналістів Іспанії засудила депортацію, від української влади вимагають пояснень.