Ryanair може з'явитися в Україні в наступному році - Омелян

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Лоукостер Ryanair може розпочати польоти в Україну в наступному році. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, Ryanair мав всі підстави та можливості у вересні цього року розпочати польоти з Києва та Львова, проте, з'явилися штучні перешкоди.

"Однак я маю всіх розчарувати, Ryanair полетить з України. У наступному році точно", - сказав міністр.

За його словами, переговори з Ryanair тривають. "Єдиною причиною, що Ryanair не полетить - є штучне блокування розвитку ринку з боку одного авіаперевізника. Але ці ганебні потуги успіху не матимуть", - розповів міністр.

Навесні 2017 року Ryanair оголосила про початок роботи в Україні, але потім скасували свій вихід на український ринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобізмі інтересів високотарифних перевізників, зокрема МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

У МАУ заявляли, що авіаперевізник не є учасником перемовин між аеропортом "Бориспіль" та Ryanair, тому не може впливати на хід переговорів.

Гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що аеропорту, як державному підприємству, контракт з Ryanair не вигідний і заявив про політичний тиск.

Вже восени 2017 року Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен. А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.