Від України на "Оскар" відправляють фільм "Рівень чорного"

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Від України на кінопремію "Оскар" відправляють фільм-претендент "Рівень чорного" режисера Валентина Васяновича.

Фільм "Рівень чорного" розповідає про самотність, яка мешкає у великому місті.

"Костя, весільний фотограф, теж у ньому живе. На порозі 50-річчя герой розуміє, що все, що він любив і до чого був прив'язаний, відходить назавжди. Хоча таких речей в його житті не так вже й багато: паралізований після інсульту батько, подруга - стиліст весільного журналу, старий кіт, слайди, на яких він молодий і щасливий. Костя все життя фотографує чуже щастя. Для нього це звичайна рутина", - йдеться в описі фільму.