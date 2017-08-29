Дніпропетровщина: ушпиталили чотирьох дітей через вибух боєприпасу

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У місті Підгородньому Дніпропетровської області чотирьох дітей віком від 7 до 10 років отримали осколкові поранення через вибух невідомого боєприпасу. Про це повідомили у Національної поліції в області.

За попередньою інформацією, діти гралися на подвір'ї і близько 12-ї години дня стався вибух.

Копирайт изображения dp.npu.gov.ua Image caption Двоє дітей у тяжкому стані були доставлені до лікарні

Всіх дітей шпиталізували, двоє - у тяжкому стані. Одна дитина отримала осколкові поранення живота, іншій ампутували кінцівку.

Наразі поліція встановлює обставини вибуху та походження боєприпасу. На місці працюють слідчі та вибухотехніки.