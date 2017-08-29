Сину Шуфрича оголосили підозру - Сарган

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Сину депутата Нестора Шуфрича оголосили підозру через ДТП, у якому постраждав чоловік. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

"Щойно, за погодження з прокуратурою м.Києва, слідчим СУ ГУ НП України в м. Києві оголошено підозру 23-річному Нестору Шуфричу, який вчинив ДТП на вул. Шота Руставелі, внаслідок якої травмовано пішохода", - повідомила вона.

Пані Сарган зазначила, що дії правопорушника кваліфікували на статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження".

"Після оголошення про підозру водію та його адвокату вручено клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке буде скеровано до Шевченківського райсуду столиці для прийняття рішення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до суду направлять клопотання про арешт автомобіля, за кермом якого був пан Шуфрич.

Аварія за участі сина депутата Нестора Шуфрича сталася ввечері 26 серпня у центрі Києва. Автомобіль "Бентлі" збив чоловіка на пішохідному переході на перетині вулиць Шота Руставелі і Рогнідинської.

Чоловік зараз перебуває в реанімації. 29 серпня йому планували зробити операцію.