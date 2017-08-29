МЗС України засудило запуск ракети КНДР

Копирайт изображения EPA Image caption Японські телеканали детально обговорювали запуск ракети у вівторок

Україна засудила запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, "яка становила серйозну загрозу Японії". Про це йдеться у заяві на сайті МЗС України.

"Він став викликом усім державам регіону та регіональній стабільності, оскільки повністю суперечить мирним дипломатичним шляхам врегулювання проблеми безпеки на Корейському півострові", - наголосили в Україні.

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У відомстві зазначили, що продовження запусків є "свідомим та систематичним" порушенням міжнародного права та низки резолюцій Радбезу ООН щодо ракетної програми КНДР.

"Україна закликає керівництво КНДР негайно припинити провокації й розпочати діалог із світовою спільнотою. В іншому випадку санкції Ради Безпеки мають бути доповнені та посилені", - підкреслили в українському МЗС.