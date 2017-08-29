Україна висловила британцям "розчарування" участю в змаганнях у Криму

Копирайт изображения Twitter/@andyjones Image caption Блейк Олдридж виборв третє місце на змаганнях, за які його критикують

Посольство України у Великій Британії висловило розчарування участю двох британських спортсменів у змаганнях із кліфф-дайвінгу, що пройщли минулого тижня в анексованому Криму.

Раніше "міністерство спорту" півострова, анексованого Росією в України три роки тому, назвало серед учасників змагань двох британських дайверів Блейка Олдриджа і Ґері Ганта.

У коментарі з цього приводу посольство нагадало британським спортсменам, що літати до Криму без спеціального дозволу Міграційної служби в Києві заборонено.

Українське посольство нагадало спортсменам Олдриджу і Ганту, що побувавши в окупованому Криму в обхід вимог України, вони порушили не лише українські норми, а й британські.

"Українське законодавство забороняє прибувати на міжнародно визнану українську територію через прикордонний пункт, який не контролюється на даний час українською владою. Якщо ви так зробили, то вам загрожує арешт або штраф, і вам можуть заборонити в'їзд на територію України, - сказано в коментарі посольства. - Для в'їзду і виїзду з Криму іноземним громадянам потрібно пред'явити свій паспорт і спеціальний дозвіл Міграційної служби України (більше подробиць - на сайті Форін-офісу).

26 серпня Блейк Олдридж у Twitter подякував своїм спонсорам, компаніям спортивного вбрання BudgySmuggler i DryRobe, за підтримку і курортному комплексу "Мрія" за організацію його участі в змаганнях, де він посів третє місце.

Західні держави, зокрема Велика Британія разом із рештою країн ЄС, Японія, Канада і США неодноразово наголошували, що не визнають анексії Криму Росією, однак уряди тих країн можуть лише радити своїм громадянам не відвідувати півострів.