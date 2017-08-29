Дамба почала пропускати воду після удару "Гарві"

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Ураган Гарві: як люди допомагають іншим

Через сильні зливи, спричинені ураганом "Гарві", об'єм води у водосховищі біля Г'юстона виріс до критичного рівня, і вода почала переливатися через ключову дамбу, повідомила влада штату Техас.

Раніше інженери почали скидання води з дамби Аддікс, щоб запобігти затопленню прилеглих до водосховища районів.

Однак у вівторок, за словами керівника штабу з ліквідації наслідків повені Джеффа Ліднера, вода піднялася вище максимального рівня, що його здатна стримати дамба.

Ураган "Гарві" спричинив величезні повені в штаті Техас, а тепер загрожує підтопленнями штату Луїзіана.

Небачена в Техасі кількість опадів змусила тисячі людей покинути їхні підтоплені будинки в околиці Г'юстона, тоді як рятувальники продовжують евакуювати людей, що не можуть виїхати.

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Затяжні зливи тривали три доби і, згідно з прогнозом, дощі найближчим часом не припиняться.

Ураган "Гарві", який послабшав до категорії тропічного шторму, тепер поширився на штат Луїзіана. Столиця штату, місто Новий Орлеан, що серйозно постраждало внаслідок урагану "Катріна" в 2005 році, також готується до повені.

За даними влади Техасу, шторм забрав щонайменше дев'ять життів. Під час повені загинули шестеро членів однієї сім'ї, повідомили американські ЗМІ з посиланням на родичів, але офіційно ця інформація не підтверджена.

У Г'юстоні, четвертому найбільшому місті США, не оголошували евакуацію жителів з побоювань, що вона може спричинити хаос і загибель людей, які могли б опинитися в пастках власних авт на затоплених дорогах.

Тим часом на південь від Г'юстона представники місцевої влади в окрузі Бразорія повідомили, що вода прорвала дамбу в водоймі і написали мешканцям у : "Втікайте негайно!"

Метеорологи попереджають, що на цьому тижні кількість опадів може вирости вдвічі.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати допомогу постраждалим в результаті повені. У вівторок він має відвідати Техас, щоби побачити обсяги заподіяної ураганом шкоди.

В одному з районів на південь від Г'юстона опадів було найбільше від 1950-х років, відколи в США ведуть спостереження за погодою, повідомили синоптики державної Метеослужби США.

Вони занотували 49,2 дюймів опадів - попередній рекорд становив 48 дюймів.

"Гарві" став найпотужнішим ураганом, що вдарив по штату Техас за понад 50 років, коли в п'ятницю обвалився на Корпус-Крісті, що за 354 км на південний захід від Г'юстона.

Шторм рухається повільно і продовжить заливати великою кількістю дощу вже затоплені райони. Зараз він над Мексиканською затокою.