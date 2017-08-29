Посол ФРН побажав Ярмоленку успіхів у Бундеслізі

Копирайт изображения Deutsche Botschaft Kiew Image caption Ярмоленка в посольстві Німеччини зустріли гарно

Посол Німеччини Ернст Райхель побажав капітану Київського Динамо успіхів у грі за клуб "Боруссія Дортмунд".

Про те, що німецький клуб придбав напівзахисника динамівців Андрія Ярмоленка, стало відомо на вихідні.

У понеділок інформацію про цей трансфер на своєму офіційному сайті підтвердив клуб "Боруссія Дортмунд".

29 серпня на сторінці німецького посольства в мережі Facebook низку фото, де посол Райхель тисне руку українського футболіста.

"Нам в Посольстві теж шкода, що він залишає Київ - однак він все ж переходить до, мабуть, найзахопливішого клубу Бундесліги, - сказав посол Німеччини. - Бажаю йому багато успіхів на міжнародному рівні - можливо, побачимо його на фіналі Ліги Чемпіонів 2018 у Києві".

Копирайт изображения Deutsche Botschaft Kiew Image caption "Давай-но, синку, добре грай у Дортмунді" - як не сказав, то подумав посол Райхель

Трансфер Андрій Ярмоленка, згідно з повідомленнями спортивних сайтів, побив рекорд трансферу Андрія Шевченка до Мілану: 25 млн євро порівняно з 25 млн доларів, які італійський клуб заплатив за тодішнього зіркового нападника в 1998 році.

У коментарі, який вміщує видання "Український футбол", колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук висловив упевненість у тому, що Ярмоленко себе покаже в грі за Боруссію.

"Вважаю, що Боруссія - це топовий клуб. Це його чемпіонат, і його стиль гри підійде Боруссії. Ця команда проповідує атакуючий стиль гри, що Андрій любить."