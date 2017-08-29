У Римі через посуху зменшили тиск води у водогоні

Копирайт изображения EPA Image caption У Тибрі й акведуках, що забезпечують місто питною водою, різко впав рівень води

Керівництво компанії Acea, яка здійснює водопостачання Риму, вирішило з вересня зменшити тиск у водопроводі в нічний час.

Рішення прийнято у зв'язку зі спекою і посухою, а також завершенням сезону літніх відпусток, коли багато римлян повертаються додому після відпочинку.

У компанії Acea кажуть, що від травня усунули 1300 витоків води.

Кількість опадів у вигляді дощу в Римі знизилося на 70% за останні три роки, говориться в заяві компанії.

Римлян вже попереджали про зменшення водопостачання через падіння рівня води в озері Браччано на північ від столиці Італії, яке забезпечує 8% потреби міста в прісній воді.

У Ватикані раніше заявили про те, що відключають 100 фонтанів.

Зрештою компанії Acea дозволили і надалі брати воду з Браччано після того, як вона пообіцяла скоротити забір з 1100 до 400 літрів на секунду.

У серпні споживання води в Римі різко скоротилося, оскільки багато римлян виїхали у відпустки. Але тепер, коли літній сезон завершується, наслідки посухи відчуваються дуже гостро.

Рівень води в двох древніх акведуках, що постачають Рим (Капо і Марціо), продовжує падати, і в компанії Acea заявили, що у них немає іншого виходу, крім як скоротити подачу води в піковий місяць споживання - вересень.

Копирайт изображения EPA Image caption Водяне зубожіння

Італія, як і багато інших країн південної Європи, серйозно постраждала в результаті сорочення кількості опадів.

Мер Риму Вірджинія Раггі перемогла на виборах, пообіцявши поліпшити системи транспорту, прибирання сміття та водопостачання міста, які опинилися в жалюгідному через корупцію та відсутність інвестицій.

Відчутних поліпшень поки не відбулося.

У Acea заявили, що перевірили 4700 кілометрів водогінних труб на предмет витоків води (це 90% всієї протяжності римського водогону).

В уряді, щоправда, висловили тривогу з приводу рішення компанії скоротити водопостачання через можливі негативні наслідки для здоров'я жителів Риму.

Представники бізнесу, в свою чергу, заявили, що нестача води вже призвела до серйозної кризи в сфері туризму.