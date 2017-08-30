Кім Чен Ин назвав останній запуск ракети прелюдією до Гуаму

Копирайт изображения Reuters Image caption Запсуки ракет КНДР засудили багато країн

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав останній запуск балістичної ракети "прелюдією до військових операцій в Гуамі".

У понеділок КНДР запустила чергову ракету, яка цього разу пролетіла над північним японським островом Хоккайдо і впала в море.

Раніше Пхеньян вже погрожував направити свої ракети на острів Гуам, де знаходиться велика американська військова база.

Рада Безпеки ООН одноголосно засудила останній запуск і закликала Пхеньян згорнути свою ракетну програму. Однак в спільній заяві не йдеться про санкції проти режиму.

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Як повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї, лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній під час запуску ракети в понеділок.

"Останні навчання із запуску балістичних ракет в умовах, що відповідають воєнному часу, - це перший крок військової операції Корейської народної армії в тихоокеанському регіоні й змістовна прелюдія в діях щодо стримування Гуаму", - цитує Кім Чен Ина агентство.

Президент США Дональд Трамп в понеділок заявив, що останні випробування КНДР своїх ракет демонструють зневагу до країн-сусідів КНДР і ООН.

За його словами, своїми діями Пхеньян лише гарантує собі дедалі більшу ізоляцію. Американський президент додав, що США розглядають "всі можливі відповіді".

Пхеньян заявляє, що це була відповідь на спільні навчання збройних сил Південної Кореї та США, які, за словами північнокорейської влади, відпрацьовують сценарій нападу на КНДР.

Росія і Китай також заявляють, що американо-південнокорейські навчання погіршують ситуацію в регіоні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що запуски північнокорейських ракет підривають регіональну стабільність і безпеку. Він також закликав Пхеньян дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань.

Армія Південної Кореї перекидає самохідні гаубиці ближче до демілітаризованої зони з КНДР.

Копирайт изображения EPA Image caption Армія Південної Кореї перекидає самохідні гаубиці ближче до демілітаризованої зони з КНДР

На початку серпня президент Трамп погрожував КНДР "вогнем і люттю" США, якщо дії Пхеньяна загрожуватимуть Америці.

Північна Корея, зі свого боку, погрожувала направити свої ракети на Гуам.

Представник Північної Кореї в ООН заявив, що КНДР має право відповісти на американо-південнокорейські навчання.

"Зараз, після того, як США відкрито заявили про свої ворожі наміри щодо КНДР і влаштували спільні агресивні військові навчання, попри неодноразові попередження,... у моєї країни є всі причини вдатися до серйозних контрзаходів", - сказав він на конференції з роззброєння в Женеві.

За його словами, саме США будуть нести відповідальність за будь-які "катастрофічні наслідки".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Гуамі знаходиться одна з найбільших військових баз США

Пхеньян провів кілька випробувань за останній час, але за траєкторією, що проходить над Японією, балістичну ракету запустив уперше.

Востаннє північнокорейська ракета пролетіла над Японією в 2009 році. Тоді Японія, США і Південна Корея назвали це випробуванням балістичної ракети, проте Пхеньян стверджував, що це була ракета, яка доставляла в космос супутник.

Під час останнього випробування, ймовірно, КНДР запустила ракету, що теоретично здатна нести ядерну боєголовку.