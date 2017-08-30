Українців серед загиблих внаслідок урагану Гарві немає - посольство
За інформацією станом на 29 серпня українців серед загиблих чи ушпиталених внаслідок урагану "Гарві" у штаті Техас немає.
Про це повідомляє посольство України у Сполучених Штатах на своїй сторінці у Facebook.
Посольство надалі стежить за ситуацією щодо громадян України, які перебувають на цій території, йдеться в повідомленні.
"Гарві" став найпотужнішим ураганом, що вдарив по штату Техас за понад 50 років, коли в п'ятницю обвалився на Корпус-Крісті, що за 354 км на південний захід від Г'юстона.
Щонайменше 15 людей загинули внаслідок страшного буревію, багато будинків зруйновані.
Г'юстон - четверте за розміром місто у Сполучених Штатах.