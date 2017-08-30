Українців серед загиблих внаслідок урагану Гарві немає - посольство

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За інформацією станом на 29 серпня українців серед загиблих чи ушпиталених внаслідок урагану "Гарві" у штаті Техас немає.

Про це повідомляє посольство України у Сполучених Штатах на своїй сторінці у Facebook.

Посольство надалі стежить за ситуацією щодо громадян України, які перебувають на цій території, йдеться в повідомленні.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На східному узбережжі США лютує найгірший за 12 років ураган "Гарві".

"Гарві" став найпотужнішим ураганом, що вдарив по штату Техас за понад 50 років, коли в п'ятницю обвалився на Корпус-Крісті, що за 354 км на південний захід від Г'юстона.

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок страшного буревію, багато будинків зруйновані.

Г'юстон - четверте за розміром місто у Сполучених Штатах.