Україна готується прийняти близько 30 тис. хасидів в Умані

Понад 30 тисяч хасидів з щонайменше 20 країн світу можуть приїхати до Умані 20 і 21 вересня на традиційне святкування нового року за іудейським календарем. Такі дані наводить міністерство внутрішніх справ.

"...ми відслідковуємо економічний бум та розвиток відносин між місцевими мешканцями та паломниками під час святкувань", ‑ сказав голова Нацполіції Сергій Князєв.

За даними МВС, цьогоріч безпекою під час заходів опікуватимуться близько 500 українських поліцейських і щонайменше 15 працівників поліції з Ізраїлю.

Окрім того, громадських порядок охоронятиме новий підрозділ - тактична поліція, яка має забезпечити правопорядок під час масових заходів.