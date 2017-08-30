Ураган у Г'юстоні: через мародерства ввели комендантську годину
В американському місті Г'юстон, яке постраждало від найгіршої повені за всю історію, ввели комендантську годину.
Місцева влада пояснює цей захід тим, що необхідно запобігти крадіжкам в евакуйованих будинках.
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Комендантську годину ввели з півночі до 5 годин ранку за місцевим часом - на невстановлений термін. Під її дію не потрапляють волонтери, співробітники екстрених служб і люди, яким в цей час потрібно добиратися на роботу або з неї.
Раніше міська влада повідомляла про випадки мародерства і збройні пограбування, а також про людей, що видають себе за поліцейських.
Свої будинки в місті через повінь залишили тисячі жителів. Г'юстон - четверте за розмірами місто США.
В результаті злив, які приніс ураган "Гарві", значна частина міста опинилися під водою. Повідомляється про загибель 20 людей, багато будинків зруйновані.
Президент Дональд Трамп у вівторок приїхав до Техасу, щоб особисто оцінити масштаби руйнувань.
"Цей ураган, він епічний. Але знаєте, це сталося в Техасі, а Техас з усім може впоратися", - сказав президент.
Раніше рівень води в місцевому водосховищі піднявся до критичного, і вода почала переливатися через дамбу Аддікс.
У вівторок Національна метеорологічна служба повідомила, що кількість опадів, що випали в Техасі побила новий рекорд для континентальної частини США. Фахівці зафіксували 132 см опадів з п'ятниці.
Трамп раніше оголосив про введення надзвичайного стану в Техасі та Луїзіані. Цей захід дозволяє надавати екстрене фінансування.
Урагану "Гарві" спочатку присвоїли 4-у категорію складності, але в міру його просування вглиб континенту категорія була знижена до тропічного шторму.
Проте в найближчі дні зливи, як очікується, триватимуть.