Uber очолив Дара Хосровшахі
Uber підтвердив призначення Дара Хосровшахі генеральним директором компанії після голосування ради директорів.
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Колишній керівник туристичного порталу Expedia зустрінеться з працівниками у середу, йдеться у заяві Uber.
Він вже розповів американським журналістам про свої плани залишити Expedia заради Uber.
Призначення пана Хосровшахі поклало край місяцю чуток довкола того, хто візьметься за роботу в компанії, що переживає не найкращі часи.
Він замінить співзасновника Uber Тревіса Каланіка, який пішов з компанії у червні під тиском інвесторів.
Uber намагається поліпшити свою репутацію після низки скандалів. Тревіс Каланік пішов у відставку після того, як Uber почали звинувачувати у тому, що в компанії панує культура сексуальних домагань і мачизму.
Кілька членів ради директорів залишили компанію, щоб не допустити асоціацій з цими явищами.
Досвідчений керівник
Дара Хосровшахі приїхав до Америки з Ірану, коли йому було дев'ять. Його родина втекла до США після революції.
У 2005 він став гендиректором сайту для подорожей Expedia, який працює у більше, ніж 60 країнах.
Дара Хосровшахі розповів "Bloomberg News", що знає про проблеми в Uber, але зацікавлений у роботі в компанії, яка "переосмислює транспортну галузь".
"Чи є там труднощі, проблеми і виклики? Звісно. Але це те, що приносить задоволення", - заявив він.
Минулого року у Expedia він отримав 2,5 млн доларів компенсації.
Суми його платні різко коливались через опціони акцій. У 2015 році він у підсумку заробив понад 94 млн доларів завдяки винагороді у вигляді акцій компанії.
Пан Хосровшахі зіткнеться зі значними викликами у своїй нові ролі. Йому доведеться поліпшити імідж Uber, налагодити відносини з інвесторами, а також зробити компанію прибутковою. Вже кілька років Uber зазнає збитків.