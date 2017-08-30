Uber очолив Дара Хосровшахі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хосровшахі очолює Expedia з 2005 року

Uber підтвердив призначення Дара Хосровшахі генеральним директором компанії після голосування ради директорів.

Колишній керівник туристичного порталу Expedia зустрінеться з працівниками у середу, йдеться у заяві Uber.

Він вже розповів американським журналістам про свої плани залишити Expedia заради Uber.

Призначення пана Хосровшахі поклало край місяцю чуток довкола того, хто візьметься за роботу в компанії, що переживає не найкращі часи.

Він замінить співзасновника Uber Тревіса Каланіка, який пішов з компанії у червні під тиском інвесторів.

Uber намагається поліпшити свою репутацію після низки скандалів. Тревіс Каланік пішов у відставку після того, як Uber почали звинувачувати у тому, що в компанії панує культура сексуальних домагань і мачизму.

Кілька членів ради директорів залишили компанію, щоб не допустити асоціацій з цими явищами.

Досвідчений керівник

Дара Хосровшахі приїхав до Америки з Ірану, коли йому було дев'ять. Його родина втекла до США після революції.

У 2005 він став гендиректором сайту для подорожей Expedia, який працює у більше, ніж 60 країнах.

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Дара Хосровшахі розповів "Bloomberg News", що знає про проблеми в Uber, але зацікавлений у роботі в компанії, яка "переосмислює транспортну галузь".

"Чи є там труднощі, проблеми і виклики? Звісно. Але це те, що приносить задоволення", - заявив він.

Минулого року у Expedia він отримав 2,5 млн доларів компенсації.

Суми його платні різко коливались через опціони акцій. У 2015 році він у підсумку заробив понад 94 млн доларів завдяки винагороді у вигляді акцій компанії.

Пан Хосровшахі зіткнеться зі значними викликами у своїй нові ролі. Йому доведеться поліпшити імідж Uber, налагодити відносини з інвесторами, а також зробити компанію прибутковою. Вже кілька років Uber зазнає збитків.