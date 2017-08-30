Правозахисники про зникнення Гриба: "спецслужби підставились"

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Вже шість днів після зникнення у Білорусі 19-річного українця Павла Гриба влада Білорусі не повідомляє нічого про місце його перебування.

Білоруські правозахисники кажуть, що раніще мали місце випадки передачі затриманих іноземців з Білорусі до Росії.

Поки українські правоохоронці розслідують, як саме хлопець перетнув кордон і шукають свідків, у МВС Білорусі кажуть, що заява про зникнення Павла Гриба дожодного з відділень міліції не надходила. Серед затриманих українця теж немає, запевняють правоохоронці Білорусі.

Ще 24 серпня українець, який має вади здоров'я, поїхав у Гомель на зустріч з росіянкою з Сочі. З цією дівчиною він листувався у соцмережах.

За неофіційною інформацією білоруського "Єврорадіо", українець може перебувати у ФСБ в Краснодарі.

За словами батька зниклого, українського офіцера Ігоря Гриба, міліціонери у Гомелі розповіли йому, що його син перебуває у розшуку ФСБ.

"Спецслужби підставились"

Білоруські правозахисники кажуть, що випадки передачі затриманих іноземців з Білорусі до Росії мали місце раніше.

"На практиці при наявності претензій з боку російської влади затриманих протягом двох діб передають", - розповіла ВВС білоруська правозахисниця Анастасія Лойко.

"Хоча б консульству українському білоруська влада зобов'язана повідомити інформацію… я просто впевнена, що в Білорусі Павла Гриба немає", - каже правозахисниця.

За її словами, історія з українцем показує глобальні проблеми, з якими стикаються правозахисники у Білорусі - це брак інформації про іноземних громадян, бо їх затримують, "а потім комусь передають".

Копирайт изображения facebook Image caption 19-річний Павло Гриб зник у Білорусі 24 серпня

Пані Лойко розповіла про існування спрощеної передачі затриманих, якщо людина перебуває у міждержавному розшуку в Білорусі і Росії.

Замість передбаченої законами екстрадиції, коли відомо, де затриманий, що з ним відбувається, коли прокуратура розглядає його справу і передбачене оскарження екстрадиції, відбувається прискорена процедура.

"Проходить перевірка документів і людину швидко фізично передають російській владі, міграційним службам Росії, поліції, ФСБ - кому завгодно", - зазначає правозахисниця,- "І цей затриманий чоловік в Білорусі абсолютно безправний. І ми, правозахисники, теж безправні - адже ми навіть не можемо отримати інформацію, де людина перебуває, щоб надати йому адвоката і спробувати зупинити цю процедуру".

На думку правозахисника Олега Волчека, керівника організації "Правова допомога населенню", прокуратура Білорусі мала б відреагувати на інформацію щодо Павла Гриба, тому що "це вже міжнародний скандал, коли іноземні громадяни зникають на території Білорусі".

Ця справа викликала великий резонанс, каже правозахисник. За його словами, "зрозуміло, що білоруські спецслужби підставились".

"Вони контролювали процес затримання юнака? Якщо так, то чому знехтували нормами білоруських законів про екстрадицію? І на якій підставі дозволили чужим спецслужбам - незважаючи на те, що у нас немає кордону з Росією, - чинити провокаційні по відношенню до білоруських законів дії? Якщо ситуацію не контролювали, а російські спецслужби провели свою операцію - це непрофесіоналізм білоруських силовиків", - зазначає Волчек.

У разі виникнення таких ситуацій, як зникнення людини у Білорусі, правозахисники радять писати заяву в міліцію і прокуратуру, адже це є підставою для кримінальної справи. Також варто звертатися до прокурора Білорусі, посольств, міжнародних організацій, повідомляти в ЗМІ.

Розмова з ФСБ

Тим часом дівчина, до якої на зустріч у Гомель поїхав Павло Гриб, розповіла білоруським журналістам, що ФСБ провела обшук у неї вдома в Сочі і змусило організувати зустріч з Павлом.

За її словами, вона попереджала українця про небезпеку, але він все одно поїхав у Гомель, який обрав сам місцем зустічі. В інтерв'ю білоруським журналістам дівчина розповіла, що їде до ФСБ на розмову. Після цього вона перестала виходити на зв'язок.

Українські дипломати вручили МЗС Росії ноту з проханням надати інформацію про перебування Гриба в установах російських компетентних органів. Відповіді ще немає.

Білоруські дипломати відповіли, що ще працюють над українською нотою щодо перебування зниклого Павла Гриба.

Українські правоохоронці розслідують зникнення хлопця за статтею "умисне вбивство" ч. 1 ст. 115 КК України.

Павло не служив в АТО через проблеми зі здоров'ям. Він постійно має приймати ліки, розповідав його батько, Ігор Гриб.

Він пов'язує зникнення сина з його антиросійськими дописами у соцмережах: "Після військової агресії РФ проти України він був активним дописувачем в соціальних мережах, часто не підбирав виразів відносно ворогів Батьківщини".

Правозахисник Олега Волчек зазначає, що ненадання Павлу Грибу необхідної медичної допомоги вже можна назвати тортурами, адже хлопець хворий, і радить звертатися до спецдоповідача ООН з тортур.