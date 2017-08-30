Турчинов: оборонний бюджет у 2018 році складе 162,7 млрд. грн
Наступного року загальний оборонний бюджет України складе 162,7 млрд грн. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.
156,4 млрд грн будуть виділені із загального фонду і ще близько 6,3 млрд грн. - зі спеціального фонду, який формуватиметься за пропозиціями силових міністерств та відомств.
Таким чином, за стратегією національної безпеки, оборонний бюджет становитиме не менше 5 відсотків ВВП.
Пан Турчинов також зауважив, що у бюджеті потрібно врахувати підвищення окладів військових, а також модернізацію українських оборонних підприємств.
Концепція розвитку сектору безпеки й оборони передбачає фінансування розвитку оборонної промисловості на рівні 0,5% від ВВП.
Олександр Турчинов зауважив, що після уточнення показники оборонного бюджету будуть затверджені на засіданні РНБО, яке заплановано на початок вересня.