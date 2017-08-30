Турчинов: оборонний бюджет у 2018 році складе 162,7 млрд. грн

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Наступного року загальний оборонний бюджет України складе 162,7 млрд грн. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

156,4 млрд грн будуть виділені із загального фонду і ще близько 6,3 млрд грн. - зі спеціального фонду, який формуватиметься за пропозиціями силових міністерств та відомств.

Таким чином, за стратегією національної безпеки, оборонний бюджет становитиме не менше 5 відсотків ВВП.

Пан Турчинов також зауважив, що у бюджеті потрібно врахувати підвищення окладів військових, а також модернізацію українських оборонних підприємств.

Концепція розвитку сектору безпеки й оборони передбачає фінансування розвитку оборонної промисловості на рівні 0,5% від ВВП.

Олександр Турчинов зауважив, що після уточнення показники оборонного бюджету будуть затверджені на засіданні РНБО, яке заплановано на початок вересня.