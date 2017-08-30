ЮНІСЕФ: 183 млн людей не мають доступу до питної води

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З 484 млн людей, що живуть у зонах війн та конфліктів, більше 183 млн у 2015 році не мали доступу до питної води. Такі дані оприлюднила міжнародна організація ЮНІСЕФ.

Під час конфліктів у містах руйнують водні насоси та забруднюють джерела.

Після двох років конфлікту в Ємені близько 15 мільйонів людей не мають постійного доступу до води. У країні офіційно зареєстровано близько півмільйона випадків підозри на холеру та гостру водянисту діарею.

Після більш ніж семи років війни в Сирії близько 15 мільйонам людей потрібен доступ до безпечної питної води, 6,4 мільйона з них - діти.

На північному сході Нігерії 75 відсотків водної та санітарної інфраструктури зруйновані або пошкоджені, 3,6 мільйона людей залишились без водопостачання.

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У Північному Судані за три роки конфлікту майже половина пунктів водопостачання в країні пошкоджена чи повністю знищена. З червня минулого року тут зафіксували 19 000 випадків холери або гострої водянистої діареї.

Сомалі потерпає від найбільшого спалаху холери протягом останніх п'яти років. В країні зареєстровано 77 000 випадків підозри на хворобу.

Загалом у північно-східній Нігерії, Сомалі, Південному Судані та Ємені - країнах, яким загрожує голод - близько 30 мільйонів людей терміново потребують безпечної води. 14,6 мільйона з них - діти.

Тиждень з 27 серпня по 1 вересня оголошений Всесвітнім тижнем води.