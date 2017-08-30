Перший канал Росії заявив про "викрадення" своєї журналістки у Києві
Перший телеканал російського телебачення заявив про "викрадення" їхньої журналістки Анни Курбатової у Києві.
"Анну Курбатову схопили невідомі недалеко від дому, посадили в машину і увезли. За нашими даними, Анну Курбатову затримали співробітники СБУ", - йдеться у повідомленні прес-служби російського каналу.
Водночас речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі РБК назвала "нісенітницею" інформацію про викрадення журналістки.
"Ми не займаємося викраденнями. Ми діємо виключно в рамках українського законодавства", - відзначила пані Гітлянська.
На питання ВВС Україна до прес-служби української Нацполіції щодо інформації про Анну Курбатову там одразу порадили звернутися до СБУ.
У службі запит від ВВС Україна ще розглядають.