СБУ: журналістку Курбатову примусово повернуть до Росії

Копирайт изображения 1tv.ru Image caption Раніше Анна Курбатова робила репортажі з різних регіонів Росії, зокрема з Адигеї

Журналістку російського Першого телеканалу Анну Курбатову примусово повернуть до РФ. Про це заявила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Російська пропагандистка Анна Курбатова буде примусово повернута до РФ", - написала пані Гітлянська вдень у середу в Facebook.

"Україна є правовою державою, її правоохоронні органи діють виключно в рамках чинного законодавства. На цей момент триває оформлення необхідних документів для її офіційного видворення", - додала вона.

Копирайт изображения 1tv.ru Image caption Анна Курбатова нещодавно висвітлювала парад до Дня Незалежності в Києві

Речниця СБУ відзначила, що "так буде з кожним, хто дозволяє собі ганьбити Україну".

Раніше у середу Перший телеканал заявив про "викрадення" їхньої журналістки Анни Курбатової у Києві.

"Анну Курбатову схопили невідомі недалеко від дому, посадили у машину та увезли. За нашими даними, Анну Курбатову затримали співробітники СБУ", - йшлося у повідомленні прес-служби російського каналу.

Нещодавно Анна Курбатова висвітлювала парад до Дня Незалежності у Києві, а також робили низку інших сюжетів. У них вона вкрай негативно описувала ситуацію в Україні після "Євромайдану", анексії Росією Криму і початку конфлікту на Донбасі.

На Першому каналі Росії повідомили, що у вівторок Анна Курбатова зняла репортаж про "гоніння журналістів в Україні". Йдеться про іспанських журналістів-фрілансерів Антоніо Памплієге і Мануеле Анхеле Састре, яким напередодні Служба безпеки заборонила в'їзд до країни до 2020 року.

На телеканалі також стверджують, що після сюжету про День Незалежності України Анні Курбатовій почали надходити погрози.

Онлайн профіль журналістки є у базі сайту "Миротворець", де її звинувачують у "антиукраїнській пропаганді та маніпулюванні суспільно значущою інформацією".