Нестор Шуфрич взяв сина на поруки у справі про ДТП

Копирайт изображения UNIAN Image caption Шуфричі - Нестор-старший крайній лівроч і Нестор-молодший другий зліва - перед судом

Нестора Шуфрича-молодшого взяв на поруки його батько - депутат Нестор Шуфрич.

У середу суд визначав міру запобіжного заходу для сина політика. Раніше йому оголосили підозру через ДТП, у якій постраждав чоловік.

"Я думаю, що стан, в якому він зараз знаходитиметься, це буде той самий домашній арешт", - заявив після засідання батько фігуранта справи.

Він також висловив сподівання, що син "максимально забезпечить усі необхідні для слідства дії" і пообіцяв "суворо контролювати" цей процес.

Шуфрич-старший ще раз наголосив, що за кермом авто був саме його син, і пообіцяв, що той не переховуватиметься від слідства.

У прокуратурі Києва заявили, що з рішенням суду не згодні і оскаржуватимуть його.

Аварія за участі сина депутата сталася ввечері 26 серпня у центрі Києва. Автомобіль "Бентлі" збив чоловіка на пішохідному переході на перетині вулиць Шота Руставелі і Рогнідинської.

Постраждалий потрапив до реанімації.

Його стан, за словами лікарів, залишається тяжким.