Нацгвардійці складатимуть присягу під Радою

Копирайт изображения МВС

У четвер біля Верховної Ради вшанували пам'ять бійців Нацгвардії, які загинули 31 серпня 2015 року внаслідок вибуху гранати під час масової акції.

За даними МВС, тоді були поранені 120 людей, серед яких 68 - нацгвардійців, ще четверо бійців загинули.

У пам'ять про загиблих відтепер нацгвардійці складатимуть присягу біля Верховної Ради.

"Для нас те, що сталося тоді, було великою трагедією… Тому сьогодні ми ухвалили рішення, що буде дуже правильно і чесно надалі приймати присягу нацгвардійців на цьому місці - на площі перед Верховною Радою", - розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Затримані

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Один з затриманих у справі про вибух - екс-боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк

У справі про вибух було затримано двох підозрюваних: бійця батальйону МВС "Січ" Ігоря Гуменюка та бійця добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Сергія Крайняка.

Суд над ними триває вже два роки. Весь цей час підозрювані перебувають за ґратами - через тяжкість підозр інші запобіжні заходи їм не передбачені.

Ігорю Гуменюку та Сергію Крайняку у випадку доведення їхньої вини загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Обоє свою провину не визнають.

На початку вересня 2015 року ВВС Україна поспілкувалися з тодішнім комбатом "Січі" Олександром Писаренком, під командуванням якого служив Ігор Гуменюк.

Тоді комбат так описав бійця: "У батальйон він прийшов одним із перших - трохи більше ніж рік тому. Щодо адекватності - розумієте, людина десь місяців шість-сім безвиїзно була там (на Донбасі. - Ред.). І "там" - це не значить, що він сидів десь у Краматорську чи Слов'янську. Він був у Авдіївці, Пісках. Він вилазив з групами на передову. Був під артобстрілами, мав контузію. Але я не можу кожному зазирнути під черепну коробку".

З того часу батальйон "Січ" у рамках інтеграції підрозділів МВС став однією з рот полку "Київ", а частина добровольців з "Карпатської Січі" перейшли на службу у 93-у бригаду ЗСУ.

Акція

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сутички під Верховною Радою 31 серпня 2015 року

Мітинг під Верховною Радою 31 серпня 2015 року був організований кількома політсилами, зокрема партією "Свобода", й мав на меті перешкодити ухваленню в першому читанні закону про децентралізацію.

На думку ініціаторів акції, цей закон передбачає спеціальний статус для Донбасу, що є неприпустимим.

Водночас відповідні зміни були передбачені Мінськими угодами.

Попри протести, закон щодо децентралізації був ухвалений у першому читанні, однак до цього часу не проголосований у цілому.

У "Свободі" інцидент з вибухом та сутичками біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року називають провокацією проти її активістів.