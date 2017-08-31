Українська армія тридцята за силою у світі - дослідження

Копирайт изображения Міноборони Image caption Автори дослідження враховували 50 факторів, наприклад, кількість придатного до служби населення, кількість танків, бюджет на оборону

Збройні сили України є тридцятою за силою армією світу. Про це йдеться у міжнародному дослідженні Global Firepower.

У рейтингу армій світу ЗСУ йдуть одразу за шведськими силами й перед армією М'янми.

Торік ЗСУ у цьому ж рейтингу займали 25 місце.

Топ-10

Найсильнішою армією, за даними дослідження, є армія США, другою - Росії, третьою - Китаю.

Також до топ-10 увійшли збройні сили Індії, Франції, Великої Британії, Японії, Туреччини, Німеччини і Єгипту.

Загалом у списку - армії 133 країн.

Автори дослідження кажуть, що під час складанні рейтингу враховували не лише загальну кількість озброєнь, а і їхнє різноманіття.

Загалом розглядалися 50 факторів. Наприклад, кількість придатного до служби населення, кількість танків, бюджет на оборону.

Такий підхід, кажуть автори, дозволяє меншим, але технологічно розвинутішим арміям конкурувати у рейтингу зі збройними силами більших, але технологічно відсталіших країн.

Наявність ядерної зброї прямо не враховувалася, але надавала тим арміям, які нею володіють (чи ймовірно володіють) певні бонуси.

Так само бонуси надавало членство у НАТО.