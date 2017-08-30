Стрілянина у Княжичах: трьом поліцейським оголосили підозру

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Генпрокуратура повідомила про підозру трьом представникам Нацполіції, які фігурували у стрілянині в селі Княжичі на Київщині. У грудні минулого року там загинули п'ятеро поліцейських.

У ГПУ заявили, що згаданих співробітників підозрюють у перевищенні влади, що спричинило тяжкі наслідки, умисному вбивстві двох і більше осіб, а також замахові на умисне вбивство.

Там стверджують, що підозрювані "організували та забезпечили застосування 4 грудня 2016 року вогнепальної зброї" під час інциденту в Княжичах.

"До суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Загалом у цій справі фігурували приблизно 10 силовиків, раніше суд вже обирав їм запобіжні заходи.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Інцидент спричинив резонанс - президент проводив оперативну нараду із силовиками щодо розслідування трагедії

Під час спецоперації Нацполіції та корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у селі Княжичі 4 грудня 2016 року сталась стрілянина зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони, під час якої загинули п'ятеро правоохоронців.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідчі ГПУ вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості.

Заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко повідомив 13 січня, що службове розслідування інциденту в Княжичах завершене.

Через стрілянину між представниками різних підрозділів МВС міністра Арсена Авакова закликали подати у відставку.