Стрілянина у Княжичах: трьом поліцейським оголосили підозру
Генпрокуратура повідомила про підозру трьом представникам Нацполіції, які фігурували у стрілянині в селі Княжичі на Київщині. У грудні минулого року там загинули п'ятеро поліцейських.
У ГПУ заявили, що згаданих співробітників підозрюють у перевищенні влади, що спричинило тяжкі наслідки, умисному вбивстві двох і більше осіб, а також замахові на умисне вбивство.
Там стверджують, що підозрювані "організували та забезпечили застосування 4 грудня 2016 року вогнепальної зброї" під час інциденту в Княжичах.
"До суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.
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Загалом у цій справі фігурували приблизно 10 силовиків, раніше суд вже обирав їм запобіжні заходи.
Під час спецоперації Нацполіції та корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у селі Княжичі 4 грудня 2016 року сталась стрілянина зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони, під час якої загинули п'ятеро правоохоронців.
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідчі ГПУ вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості.
Заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко повідомив 13 січня, що службове розслідування інциденту в Княжичах завершене.
Через стрілянину між представниками різних підрозділів МВС міністра Арсена Авакова закликали подати у відставку.