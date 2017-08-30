Неопубліковані твори Пратчетта знищив паровоз

  • 30 серпня 2017
Жорсткий диск виявився міцнішим, ніж очікували Копирайт изображения Terry Pratchett Twitter
Image caption Жорсткий диск виявився міцнішим, ніж очікували

Жорсткий диск із незавершеними творами Террі Пратчетта знищили під колесами паровоза. Саме так, як і заповідав автор романів у жанрі фентезі.

Як вважають, так на Великому ярмарку парових машин у Дорсеті (Great Dorset Steam Fair), знищили до 10 незавершених романів письменника.

Цю "місію" виконав 6,5-тонний паровоз Lord Jericho, який переїхав жорсткий диск кілька разів, а потім справу довершила бетонна дробарка.

Пратчетт помер у березні 2015 року у 66 років.

Творець серії книг про "Дискосвіт" страждав на хвороби Альцгеймера.

Перед тим, як знищити жорсткий диск, давній помічник письменника Роб Вілкінс написав у Twitter, що "збирається виконати своє зобов'язання перед Террі".

Куратор музею Солсбері Річард Генрі розповів:

"Паротяг повністю знищив кам'яні блоки, але жорсткий диск виявився міцнішим, ніж очікувалося, і ми поклали його в каменедробарку, яка, нарешті, і довершила справу".

За його словами, Пратчетт не хотів, щоб його неопубліковані роботи завершив і опублікував хтось інший.

16 вересня уламки жорсткого диска виставлять у музеї Солсбері на виставці, присвяченій Террі Пратчетту.

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