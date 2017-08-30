Суд Відня відмовився видати Фірташа Іспанії

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Суд у Відні відмовив владі Іспанії в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа - про це повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, 29 серпня суд визнав, що Іспанія не надала необхідних документів для підтвердження своїх вимог.

Прокуратура може оскаржити те рішення.

На думку адвокатів українського бізнесмена - екс-міністра юстиції Австрії Дітера Бомдорфера і Рудигера Шендера, яких цитує видання Kurier, - рішення віденського суду підтверджує саме політичну мотивацію екстрадиції, яку іспанські правоохоронці намагалися здійснити за запитом США.

"Іспанці навіть не зуміли задовольнити мінімальні вимоги, які передбачає європейський ордер на арешт", - заявив виданню пан Бомдорфер.

В Іспанії українського олігарха підозрюють у відмиванні грошей і створенні злочинної організації.

Проти нього триває і процес у справі щодо хабарів у Індії, за якою його затримали в Австрії ще у березні 2014 року.

У лютому суд у Відні затримав Дмитра Фірташа за запитом прокуратури на основі екстрадиційного ордера Іспанії і також визнав можливою його екстрадицію до США.

Але згодом вимоги прокуратури за обома запитами відхилили, і бізнесмена звільнили без додаткової застави.