У Києві поранили й пограбували водія - поліція
- 30 серпня 2017
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Поліція Києва розшукує нападників, які у середу поранили водія, пошкодили його автомобіль і забрали сумку з грішми, повідомила прес-служба поліції Києва у Facebook.
Водій 1977 року народження отримав вогнепальне поранення плеча.
У Києві ввели план "перехоплення", зазначили у прес-службі.
Напад стався у Святошинському районі міста.
Як повідомила поліція, троє нападників розбили скло автівки, застосували вогнепальну зброю і викрали з багажника сумку з грошима.
З місця події вони втекли сірим автомобілем "БМВ", додали в поліції.