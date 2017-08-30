У Києві поранили й пограбували водія - поліція

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Поліція Києва розшукує нападників, які у середу поранили водія, пошкодили його автомобіль і забрали сумку з грішми, повідомила прес-служба поліції Києва у Facebook.

Водій 1977 року народження отримав вогнепальне поранення плеча.

У Києві ввели план "перехоплення", зазначили у прес-службі.

Напад стався у Святошинському районі міста.

Як повідомила поліція, троє нападників розбили скло автівки, застосували вогнепальну зброю і викрали з багажника сумку з грошима.

З місця події вони втекли сірим автомобілем "БМВ", додали в поліції.