СБУ: Курбатова покинула Україну із забороною в'їзду на 3 роки

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Журналістку російського Першого телеканалу Анну Курбатову примусово видворили з України й заборонили в'їзд на українську територію на три роки, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Російська пропагандистка Анна Курбатова, щодо якої прийнято рішення примусового видворення з України, перетнула україно-російський кордон. Їй заборонено в'їзд на територію нашої держави на три роки", - написала вона у Facebook.

Пані Гітлянська зазначила, що таке рішення ухвалили тому, що діяльність Курбатової "шкодила національним інтересам України".

"Провокація"

Москва, у свою чергу, назвала примусове повернення журналістки до РФ "цілеспрямованою провокацією" з боку Києва.

"Викрадення в Києві 30 серпня журналістки Першого каналу Ганни Курбатовой та її примусова депортація до Росії - це явно не випадковий інцидент, а цілеспрямована провокація, ініційована українськими силовиками і націонал-радикалами", - йдеться у заяві МЗС Росії.

У відомстві зазначили, що Москва по лінії посольства Росії в Києві вжила усіх заходів для з'ясування ситуації навколо російської журналістки і захисту її прав.

"До неподобств, які відбуваються в Україні щодо журналістів, привертаємо увагу міжнародних правозахисних організацій, інших структур, покликаних відстоювати свободу і незалежність ЗМІ. Сподіваємося на їхню відповідну реакцію", - додали у російському відомстві.

Про депортацію журналістки Першого телеканалу раніше повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Російська пропагандистка Анна Курбатова буде примусово повернута до РФ", - написала пані Гітлянська вдень у середу в Facebook.

Копирайт изображения 1tv.ru Image caption Раніше Анна Курбатова робила репортажі з різних регіонів Росії, зокрема з Адигеї

Речниця СБУ відзначила, що "так буде з кожним, хто дозволяє собі ганьбити Україну".

Перед тим Перший телеканал заявив про можливе "викрадення" їхньої журналістки Анни Курбатової у Києві.

"Анну Курбатову схопили невідомі недалеко від дому, посадили у машину та увезли. За нашими даними, Анну Курбатову затримали співробітники СБУ", - йшлося у повідомленні прес-служби російського каналу.

Нещодавно Анна Курбатова висвітлювала парад до Дня Незалежності у Києві, а також робили низку інших сюжетів. У них вона вкрай негативно описувала ситуацію в Україні після "Євромайдану".

На Першому каналі Росії повідомили, що у вівторок Анна Курбатова зняла репортаж про "гоніння журналістів в Україні". Йдеться про іспанських фрілансерів Антоніо Памплієге і Мануеле Анхеле Састре, яким напередодні Служба безпеки заборонила в'їзд до країни до 2020 року.

На телеканалі також стверджують, що після сюжету про День Незалежності України Анні Курбатовій почали надходити погрози.

Онлайн профіль журналістки є у базі сайту "Миротворець", де її звинувачують у "антиукраїнській пропаганді та маніпулюванні суспільно значущою інформацією".