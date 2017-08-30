В ОБСЄ заявили, що стривожені після депортації Курбатової

Копирайт изображения osce.org Image caption Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір застеріг Київ проти "непотрібних обмежень на роботу іноземних журналістів"

У ОБСЄ висловили занепокоєння видворенням з України іноземних журналістів по тому, як українська влада депортувала кореспондента російського Першого телеканалу Анну Курбатову.

Як повідомили в організації, її представник з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у листі українському міністру закордонних справ Павлу Клімкіну наголосив, що видворення журналістів викликає тривогу тому, що "ці дії не мають прозорості".

"Видворення журналістів або відмова їм у в'їзді в Україну - це надмірні заходи, які викликають тривогу, особливо тому, що ці дії не мають прозорості й належного механізму апеляції", - зазначено у листі пана Дезіра.

Він також закликав Київ утримуватися від "непотрібних обмежень на роботу іноземних журналістів, які впливають на вільний потік інформації та порушують зобов'язання ОБСЄ щодо свободи ЗМІ".

Раніше в СБУ повідомили, що журналістку російського Першого телеканалу Анну Курбатову примусово видворили з України й заборонили в'їзд на українську територію на три роки.

Пані Гітлянська зазначила, що таке рішення ухвалили тому, що діяльність Курбатової "шкодила національним інтересам України".

Перед тим, 24 серпня, в Україну не пустили двох іспанських журналістів - Мануеля Анхеля Састре та Антоніо Памплієзу.

"Провокація"

Копирайт изображения 1tv.ru Image caption Раніше Анна Курбатова робила репортажі з різних регіонів Росії, зокрема з Адигеї

Москва, у свою чергу, назвала примусове повернення журналістки до РФ "цілеспрямованою провокацією" з боку Києва.

"Викрадення в Києві 30 серпня журналістки Першого каналу Ганни Курбатовой та її примусова депортація до Росії - це явно не випадковий інцидент, а цілеспрямована провокація, ініційована українськими силовиками і націонал-радикалами", - йдеться у заяві МЗС Росії.

У відомстві зазначили, що Москва по лінії посольства Росії в Києві вжила усіх заходів для з'ясування ситуації навколо російської журналістки і захисту її прав.

Нещодавно Анна Курбатова висвітлювала парад до Дня Незалежності у Києві, а також робили низку інших сюжетів. У них вона вкрай негативно описувала ситуацію в Україні після "Євромайдану".

На Першому каналі Росії повідомили, що у вівторок Анна Курбатова зняла репортаж про "гоніння журналістів в Україні". Йдеться про іспанських фрілансерів Антоніо Памплієге і Мануеле Анхеле Састре, яким Служба безпеки заборонила в'їзд до країни до 2020 року.

На телеканалі також стверджують, що після сюжету про День Незалежності України Анні Курбатовій почали надходити погрози.

Онлайн профіль журналістки є у базі сайту "Миротворець", де її звинувачують у "антиукраїнській пропаганді та маніпулюванні суспільно значущою інформацією".