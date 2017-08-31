Доба в АТО: втрат немає, 19 обстрілів
За минулу добу втрат серед українських військових в АТО немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
З0 серпня бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, заявили у штабі.
"Більшість обстрілів були не довготривалі і мали чітко виражений провокативний характер", - заявили у штабі.
Поодинокі обстріли були поблизу декількох населених пунктів уздовж лінії розмежування.
Найбільш неспокійно було на донецькому напрямку. Після 18 години бойовики з гранатометів відкривали вогонь по українських позиціях в Авдіївській промзоні та біля шахти Бутівка.
На підступах до Зайцевого і Кам'янки застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.
На приморському напрямку обстріли були на околицях Водяного.
На Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.