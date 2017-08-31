Доба в АТО: втрат немає, 19 обстрілів

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За минулу добу втрат серед українських військових в АТО немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

З0 серпня бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, заявили у штабі.

"Більшість обстрілів були не довготривалі і мали чітко виражений провокативний характер", - заявили у штабі.

Поодинокі обстріли були поблизу декількох населених пунктів уздовж лінії розмежування.

Найбільш неспокійно було на донецькому напрямку. Після 18 години бойовики з гранатометів відкривали вогонь по українських позиціях в Авдіївській промзоні та біля шахти Бутівка.

На підступах до Зайцевого і Кам'янки застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

На приморському напрямку обстріли були на околицях Водяного.

На Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.