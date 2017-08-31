Через повінь у Г'юстоні може вибухнути хімічний завод

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Хімічний завод в затопленому Г'юстоні в найближчі дні може спалахнути або вибухнути.

Через сильні зливи, які спричинив ураган "Гарві", на заводі компанії Arkema в Кросбі вийшла з ладу система охолодження хімічних речовин. Згідно із заявою компанії, запобігти пожежі неможливо.

Завод Arkema припинив роботу в п'ятницю, ще до початку урагану.

Однак через рясні опади - 102 см - його територію затопило і електропостачання вийшло з ладу, повідомили в компанії. Резервні генератори також затоплені.

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Завод займається виробництвом органічних пероксидів, і хімікати, які зберігаються там, становлять небезпеку при високих температурах.

"Тепер речовини можуть вибухнути і викликати потужну пожежу, - цитує Reuters голову компанії Річарда Роуера. - Високий рівень води на території, а також відсутність електрики не залишають нам жодної можливості цьому запобігти".

За словами голови Arkema, потенційна пожежа навряд чи перекинеться за територію заводу, проте, жителів округу Гарріс в радіусі 2,4 км навколо заводу евакуювали.

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Наслідки урагану "Гарві" забрали життя вже щонайменше 33 людей. Тисячі людей врятували з затоплених будинків. 33 тисячі перебувають у тимчасових притулках.

Г'юстон є четвертим за кількістю населення містом у США і значна його частина зараз затоплена.

Національна метеорологічна служба США знизила статус урагану "Гарві", проте, синоптики продовжують прогнозувати сильні дощі над східним Техасом і західною Луїзіаною.

Губернатор Техасу Грег Еббот заявив, що ситуація поки не буде покращуватись. Очікується, що найближчі кілька днів повінь триватиме.

За словами губернатора, штат потребуватиме 125 млрд доларів з федерального бюджету для відновлення після урагану.