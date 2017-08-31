Білорусь підтвердила, що Павло Гриб перетнув кордон

Копирайт изображения facebook Image caption 19-річний Павло Гриб зник у Білорусі 24 серпня

Українець Павло Гриб перетнув кордон з Білоруссю 24 серпня. Про це державному білоруському агентству БЕЛТА повідомив представник прикордонного відомства Антон Бичковський.

"Даний громадянин дійсно перетнув державний кордон Республіки Білорусь 24 серпня у пункті пропуску "Нова Гута" в установленому законодавством порядку. Претензій з боку прикордонників Білорусі до цієї особи не було", - повідомив Антон Бычковський.

24 серпня Павло Гриб, який має вади здоров'я, поїхав у Гомель на зустріч з росіянкою з Сочі. З цією дівчиною він листувався у соцмережах. Після цього він зник.

МВС Білорусі заявляли, що заява про зникнення Павла Гриба до жодного з відділень міліції не надходила. Серед затриманих українця теж немає, запевняли правоохоронці Білорусі.

За словами батька зниклого, українського офіцера Ігоря Гриба, міліціонери у Гомелі розповіли йому, що його син перебуває у розшуку ФСБ.

За неофіційною інформацією білоруського "Єврорадіо", українець може перебувати у ФСБ в Краснодарі.

Українські дипломати вручили МЗС Білорусі ноту з проханням надати інформацію про перебування Гриба.

Українські правоохоронці розслідують зникнення хлопця за статтею "умисне вбивство" ч. 1 ст. 115 КК України.

Павло не служив в АТО через проблеми зі здоров'ям. Він постійно має приймати ліки, розповідав його батько, Ігор Гриб. Він пов'язує зникнення сина з його антиросійськими дописами у соцмережах: "Після військової агресії РФ проти України він був активним дописувачем в соціальних мережах, часто не підбирав виразів відносно ворогів Батьківщини".