Пентагон відправив до Афганістану 11 000 військових

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Пентагон заявляє, що відправив до Афганістану 10 000 американських військових - суттєво більше, ніж заявляли раніше.

Повідомляється, що до Афганістану відправились тимчасові та таємні загони, а також регулярні збройні сили США.

Раніше Сполучені Штати заявляли про 8 400 військових в країні.

Скільки американських військових перебувають в Іраку та Сирії, не повідомляється.

Збільшення кількості військових в Афганістані є частиною нової політики Дональда Трампа. Американський президент заявив, що збільшує військову присутність США в Афганістані, і замість розбудови нації перейде до "знищення терористів".

На що Талібан відповів, що коли Сполучені Штати не виведуть свої війська з території Афганістану, країна перетвориться на "ще одне кладовище" для США.