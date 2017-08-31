Клиха перевели до лікарні в Магнітогорську - адвокат

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За останніми даними, ув'язнений в Росії українець Станіслав Клих перебуває в лікарні у Магнітогорську, а не в колонії в Челябінській області, як повідомлялося минулого тижня.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков у своєму Facebook.

Він також написав, що причина переводу українця до лікарні та його діагноз офіційно не відомі.

Станіслава Клиха засудили у травні 2017 року до 20 років тюрми зі звинуваченнями у вбивстві російських військових під час російсько-чеченської війни у 90-х роках.

Ще більший термін - 22,5 років - отримав Микола Карпюк з такими само звинуваченнями.

Ілля Новіков розповів також про хід справ інших українських затриманих: Валентина Виговського, Олекія Чирнія та Андрія Захтея.

Валентин Виговський, за даними російського адвоката, - нині у колонії в Кіровській області. Адвокат стверджує, що Україна виконала всі процедури для передачі його Росією.

Олексій Чирній та Микола Карпюк перебувають на тюремному режимі.

Андрію Захтею нещодавно висунули додаткові звинувачення.