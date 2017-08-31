Кіберзлочинці отримали контакти зірок через Instagram

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відомі персони стали жертвами зловмисників

Instagram виявив дефект системи, через який телефонні номери та електронні адреси багатьох зірок й відомих людей опинились у руках кіберзлочинців.

Соціальна мережа, яка належить Facebook, відправила листа з цією інформацією своїм перевіреним користувачам, які є відомими персонами.

У ньому вказано, що "один або більше" зловмисників обрали собі за ціль відомих зірок, щоб отримати їхню контактну інформацію.

В Instagram вказують, що паролі не були викрадені. Але там попередили користувачів про можливу підозрілу активність на їхніх профілях.

Представники мережі не повідомили, які саме профілі постраждали.

Порушення безпеки мережі стало можливим через помилку у власному програмному забезпеченні компанії.

Інтерфейс програмного додатка містив дефект, але цю прогалину вже виправили.

Компанія попередила своїх користувачів, що треба "бути надзвичайно пильними" з несподіваними телефонними дзвінками, повідомленнями та електронними листами.

Instagram має понад півмільярда користувачів, 300 мільйонів з яких користуються ним щодня.