Вбивство Бхутто: п'ятьох людей виправдали

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Пакистанський суд виправдав п'ятьох людей, звинувачених у змові для вбивства екс-прем'єра Беназір Бхутто у 2007 році.

Суд посилається на відсутність доказів. Двох поліцейських засудили до 17 років в'язниці за недбалість через те, що не запобігли вбивству.

Колишнього президента генерала Первеза Мушаррафа оголосили втікачем. Йому пред'являли ці ж звинувачення. Майно екс-президента можуть конфіскувати.

Бхутто загинула після мітингу в результаті вибуху у пакистанському місті Равалпінд.

Беназір Бхутто була важливою фігурою у політичному житті Пакистану і двічі обиралась прем'єром країни.