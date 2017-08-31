Вбивство Бхутто: п'ятьох людей виправдали
Пакистанський суд виправдав п'ятьох людей, звинувачених у змові для вбивства екс-прем'єра Беназір Бхутто у 2007 році.
Суд посилається на відсутність доказів. Двох поліцейських засудили до 17 років в'язниці за недбалість через те, що не запобігли вбивству.
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Колишнього президента генерала Первеза Мушаррафа оголосили втікачем. Йому пред'являли ці ж звинувачення. Майно екс-президента можуть конфіскувати.
Бхутто загинула після мітингу в результаті вибуху у пакистанському місті Равалпінд.
Беназір Бхутто була важливою фігурою у політичному житті Пакистану і двічі обиралась прем'єром країни.